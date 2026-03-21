¿Sabe usted que manda truco que los carballiñenes rindan más homenaje a Antón Tovar que sus paisanos? ¿Que el poeta de A Pereira, en Rairiz de Veiga, disfruta de una fuente a su nombre en la Insua dos Poetas, en O Carballiño? ¿Y que el padroado del Museo da Limia lleva años intentando que se le dedique el Día das Letras Galegas, pero que no cuenta todavía con un reconocimiento de su talla en su tierra natal?