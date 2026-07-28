El arte de rearmar la esperanza

¿Cuántas veces, en el despertar de cada mañana, hemos tenido que enfrentarnos a la amargura de una jornada desfavorable para nuestros propósitos? Seguramente sean más de las que creemos.

Nuestro sistema cerebral tiene recursos suficientes para convertir esta encrucijada tortuosa en una gran muralla que, alimentada por la desgana, amenaza con aislarnos en la desidia. Sin embargo, mientras nos queden fuerzas para pelear, luchemos a muerte con la fortaleza implacable con la que es capaz de rearmarse nuestra esperanza.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte (Albacete)