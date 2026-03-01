El colegio Santo Ángel, 100 años de vuelo

Amigos y amigas:

Décadas antes de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el ourensano Faustino Míguez (Celanova, 1831-Getafe, 1925) decía que la necesidad de atender a las niñas y jóvenes era un grito que clamaba al cielo. Y se propuso tejer igualdad entre niñas y niños, con sus clases y con las de sus Hijas. Recordemos que en España hasta 1910 la mujer no podía acceder a la Universidad y que hasta 1931 no tenía derecho al voto, por recordar solo dos manifestaciones de esta desigualdad.

Durante toda su vida, san Faustino quiso formar a futuras mujeres que supieran trenzar con tino sus amores sin descuidar sus distintas labores, de tal manera que a su vera floreciera siempre la primavera. Con este espíritu, la familia calasancia educa hoy en O Couto y reza a la vera de la calle Santo Domingo. Con este espíritu el colegio Santo Ángel ha conseguido premios que son señal de sus éxitos en la formación integral de ellas y ellos. Recordemos algunos de los más recientes.

La Región del pasado noviembre nos informaba que el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, había recibido a Alba, Jimena, Ainhoa y Ángela, estudiantes de 4º de ESO del Santo Ángel, que venían de presentar en la ONU su proyecto educativo, científico y medioambiental “Quitina”. Pocos días después nos comunicaba nuestro diario que entre los 20 colegios premiados en el Concurso Escolar sobre la Constitución Española se encontraba el Santo Ángel, con dos galardones, uno conseguido por Alba Rodríguez y el otro por Carolina Rodríguez. El tema del Concurso era “Velar por los recursos naturales”.

A mediados de enero de 2026 el colegio felicitaba a su alumna María Pavón Gómez por haber conseguido una beca Amancio Ortega, gracias a la cual estudiará primero de Bachillerato en Canadá o Estados Unidos el próximo curso. María es una de los 450 alumnas/os seleccionados en toda España, entre los 7.000 candidatos.

Amigos y amigas, el pasado octubre el Santo Angel inauguraba los actos de la celebración de su centenario con la plantación de un árbol, como símbolo de futuro, y la instalación de una “cápsula del tiempo”, que guardará los nombres de los alumnos y del personal del colegio en este año histórico. Hoy nos invita a la Gala “Vuelo 100” (un viaje simbólico por su pasado, presente y futuro), que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Ourense, el día 4 de marzo, a partir de las 10:30 horas, y a la Eucaristía que tendrá lugar en la iglesia de Fátima, el día 5, a partir de las 12:00 horas. Allí nos veremos para gozar y felicitar al colegio y al ourensano san Faustino Míguez.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)