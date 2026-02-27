La Necesidad de la Unión de las Izquierdas

En España, al igual que en otros países de Europa y Latinoamérica, la ultraderecha está ganando poder. No se han olvidado las dictaduras de Franco, Mussolini o Pinochet, entre otros; al contrario, incluso se exalta a estos dictadores y se muestra afinidad con el nazismo. Para alimentar esta situación, se valen de extremistas con determinación y creencias, así como de potentes guerras ideológicas y comerciales, cuyo ejemplo citamos Trump (con su carácter antidemocrático y contrario a las instituciones públicas).

Ya estamos percibiendo las consecuencias en España con la victoria en las últimas elecciones en Extremadura y Aragón. La izquierda no está unida y está cediendo espacios a estos radicales. Si seguimos tal como estamos, la situación política irá de mal en peor.

En la izquierda, hay que dejar de lado las discrepancias de ciertos principios, las aspiraciones personales y las discusiones estériles sobre quién serán las “estrellas” que ocupen la presidencia del gobierno, ministerios y presidentes de comunidades autónomas. Es necesario empezar a luchar contra los fraudes y crear directrices para el establecimiento de más derechos sociales y humanos para la población. Por cierto, aunque cada partido tiene su bandera y sus matices, esto no debería impedir que se realicen acuerdos sustanciales para combatir legislaciones que deterioran los derechos conseguidos a lo largo de años de conflictos. En la izquierda no se puede aplicar la ley del más fuerte, sino basarse la acción en la unión de lo que poseen en común; es decir, fijar lo que les une. Hay que zanjar las crisis de todos los partidos de izquierdas, con una autocrítica profunda para revolucionar la vida política española y seguir adelante hacia una España más fuerte. Así, se podría hacer uso de las palabras de Ayn Rand: “Los hombres por encima de las ideas pueden entenderse con el corazón”.

Kênia Bonk Gimaiel (Vigo)