Ecovigilantes, Magnifica Humanitas

La labor de Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense conecta directamente con la encíclica “Magnifica Humanitas” de León XIV al centrarse ambas en proteger la dignidad de la creación frente a la deshumanización. Mientras el documento papal alerta sobre la necesidad de custodiar al ser humano en la era de la inteligencia artificial y evitar nuevas formas de alienación digital, este grupo de voluntariado escolar demuestra el valor irremplazable de la acción física y comunitaria. El alumnado combate el individualismo tecnológico mediante el esfuerzo directo en favor de su entorno y de la Casa Común, recogiendo colillas, fabricando hoteles de insectos, reciclando materiales, y muchísimas actividades que jalonan su larga trayectoria.

Esta dedicación ambiental y social es el reflejo práctico del llamamiento de la encíclica a edificar una sociedad donde la humanidad y los valores éticos prevalezcan sobre los fríos automatismos. Frente a un mundo hiperconectado pero a menudo desapegado de la realidad tangible, Ecovigilantes encarnan esa “magnífica humanidad” que elige construir comunidad desde la cercanía, la solidaridad y el cuidado del planeta. Su trabajo intergeneracional prueba que el discernimiento moral se ejerce con las manos en la tierra, defendiendo la vida humana y la biodiversidad con una empatía real que ninguna máquina podrá replicar jamás.

Gonzalo Sánchez (Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense)