Treinta y una cumbres después seguimos atrapados en el mismo bucle. Mientras el planeta se calienta y las consecuencias de la crisis climática golpean a millones de personas, los países petroleros vuelven a anteponer sus negocios a la vida de los ciudadanos. Bloquean acuerdos, frenan compromisos y vacían de contenido cualquier intento de abandonar los combustibles fósiles.

La hipocresía es insoportable: discursos sobre sostenibilidad dentro de las salas y resistencia feroz a cualquier medida que amenace los beneficios letales del petróleo, el gas y el carbón.

Mientras protegen sus ganancias en salones climatizados, millones de personas sufren olas de calor extremas y desastres que arrasan naciones enteras, las cuales apenas contribuyeron al problema.

No faltan soluciones ni ciencia; sobra cobardía para enfrentarse a las corporaciones fósiles. Sin plazos estrictos ni sanciones vinculantes para quienes boicotean los acuerdos, esta cumbre es, además de un fracaso diplomático, una condena deliberada que la humanidad pagará con su propia supervivencia.

Miguel Fernández-Palacios Gordon

(Madrid)