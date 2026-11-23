Estos días resulta difícil pasear por cualquier centro comercial o abrir el correo electrónico sin encontrarse con los mismos mensajes. Descuentos, promociones, ofertas y oportunidades que parece que no se repetirán jamás. ¡Ha llegado el Black Friday, esa fecha en la que parece que comprar se convierte en una obligación!

Lo curioso es que acabamos adquiriendo productos que no necesitábamos hasta que alguien decidió rebajarlos. Nos convencen de que estamos ahorrando cuando, en realidad, estamos gastando dinero que quizá ni siquiera teníamos pensado gastar. No se trata de cuestionar a quienes aprovechan estas fechas para comprar algo necesario a mejor precio, sino de reflexionar sobre el modelo de consumo que estamos alimentando. ¿De verdad necesitamos un día dedicado a comprar más?

A un mes de la locura colectiva de las compras navideñas no todo lo que está de oferta es una oportunidad. Al final vamos a terminar encadenando la cuesta de enero con pequeñas cuestas entre temporadas hasta llegar a vivir en una cuesta perpetua. Quizá va siendo hora de que las ofertas dejen de marcarnos el calendario.

Paula Fernández Murias

(Ourense)