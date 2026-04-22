Estrellas que palpitan el alma
Libreras del alma
Era una librería pequeña de barrio, con décadas de historia a sus espaldas. Su propietaria, cercana a la jubilación, había retrasado el cierre una y otra vez, gracias al lazo afectivo con su clientela fiel, que entraba no solo a comprar, sino a compartir confidencias sobre lecturas y vida.
No podía competir en precios con las plataformas digitales, pero su fortaleza era única: conocía los gustos de cada cliente y ofrecía recomendaciones precisas, como un consejo de amiga. Especialmente en el mundo infantil, donde los cuentos tradicionales daban paso a libros con imágenes y sonidos que cautivaban a los más pequeños.
Usaba WhatsApp para avisar personalmente: “Ha llegado ese título que te va a encantar”. En pilas de papel que crujían historias, seguía viva su pasión.
En el Día del Libro, rendir homenaje a estas librerías numantinas es esencial frente al avance digital. No siempre prevalece lo más barato; el valor de una librera así radica en la felicidad que regala, página a página, en el corazón del barrio. Por un mundo lleno de librerías y de este tesoro que siempre será el libro.
Pedro Marín Usón (Zaragoza)
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