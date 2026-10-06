El maratón de la mente

Asociada al envoltorio material del que dispongo -por cierto, con más achaques cada día-, mi mente se inscribe, sin reparos, en cualquiera de las maratones más exigentes del pensamiento. Cuerpo y mente no se pueden obviar, por más que el uno se rinda y la otra reivindique su desapego al implacable paso del tiempo.

Aunque a veces compartan los quejidos del dolor físico de él, también deben disfrutar de los escarceos maratonianos que ella realiza por los inescrutables caminos de la imaginación. La permisividad de tantos años juntos los hará volver a ambos como si nada hubiera ocurrido.

Jesús Sánchez-Ajofrín

(Albacete)