Está el candelero caliente con los políticos, sus acusaciones de unos a otros. Sin olvidar los temporales que azotan España, las inundaciones... Aquí estamos todos servidos, entre goteras, inundaciones y políticos que no tienen un ápice de respeto a la hora de hablar de ciertas causas y situaciones complicadas desde que hemos comenzado el año.

Pero si vamos al meollo de la cuestión en breve se acerca una fecha que muchos llegan a celebrar y otros tantos lo ven como un día de consumismo. Muchos pueden saber de qué estoy hablando, otros tendrán alguna pequeña duda, pero si digo; “día de San Valentín”, todas las dudas se aclaran. Para algunos es un día para demostrar ese amor que sientes por esa persona amada, para otros es un día más en el calendario.

Pero si te pregunto: ¿Qué es para ti San Valentín? No me vale fiesta pagana procedente de USA. Pues tengo que decir que no es correcto. San Valentín se encuentra custodiado en Madrid en la iglesia de San Antón, donde están las reliquias del santo, siendo su cráneo y fémures, dentro de una urna de cristal. El 14 de febrero, ves a miles de parejas que acuden a venerar el patrón de los enamorados, en busca de renovar sus promesas de amor. Siendo está iglesia un refugio del amor y atrayendo a interesados de la historia de las reliquias. Ahora que sabes de la existencia de San Valentín. Dime: ¿Piensas que es una celebración pagana? ¿Crees en el día de los enamorados? ¿Sigue siendo para ti un día de consumismo? ¿Es un día para hacer locuras por esa persona especial? ¿Es día de vestirte de rojo y demostrar lo enamorado/a que estás? O mejor ¿Es día para ser infiel? ¿Es momento de engañar y mentir a esa persona especial? ¿Buscas el perdón de tus pecados con un ramo de flores rojas? Podría seguir preguntando, pero las respuestas están en ti… Solo puedo decir que tienes el resto de tu vida mientras gire el mundo para convencer a esa persona de tu amor por ella o él, tendrás mil razones para adorarla/o y un largo inventario que valga la pena contabilizar a partir de este segundo.

Alexia Rodríguez Pequeño (Vigo)