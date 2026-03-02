Súper bipolares

El consumo español dibuja un panorama bipolar: los jubilados extranjeros gastan más en supermercados que los locales, mientras los hogares unipersonales -ya el 34% y rumbo al 42% en 2039- exigen formatos pequeños en los lineales para evitar desperdicio. Singles, parejas sin hijos y seniors demandan soluciones prácticas como platos preparados (ventas al alza en 2025), pero la oferta tradicional no se adapta.

Al mismo tiempo, gastamos cerca de 300 millones al año en bebidas energéticas, casi un 40% más que en 2022, reflejo de ritmos vitales acelerados y nuevos hábitos de ocio. Y plataformas como Temu alcanzan ya la misma cuota de elección que Amazon en compras transfronterizas, empujando los precios a la baja y al comercio local a la defensiva.

Esta radiografía evidencia un modelo en crisis: el pequeño comercio se ahoga entre inflación, competencia asiática y cambios demográficos, mientras inversores globales licúan beneficios con fondos centrados en “alimentar al mundo”. ¿Dónde quedan las políticas para modernizar la distribución y proteger al consumidor local? Sin darnos cuenta, hemos pasado de familias con bastantes hijos a hogares unipersonales; en apenas dos generaciones, el giro es tan vertiginoso como la tecnología presente. Mientras, en los poderes públicos siguen sin producirse los cambios ante este tsunami social y tecnológico. ¿Qué es más importante, la ideología o la sociedad?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)