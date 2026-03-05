Triunfalismo no, mundanidad

Los promotores de la nueva iglesia, decían que aquello era “triunfalismo”, que había que ir al mundo; por lo tanto barrieron de los templos todo signo religioso, dejaron a los templos desvalijados. Los “triunfalistas” que éramos los que manteníamos la Iglesia Divina y Sagrada solo hacíamos estorbar, éramos unos “ultra” que impedíamos el progreso.

Creo que aquellos innovadores, seducidos por Satanás, creían que el cambio era bueno. No vino nadie del mundo y se marcharon muchos de la Iglesia.

¿Dónde están ahora aquellos progresistas? Supongo que muchos serán obispos y, como dice el cardenal Sahara, son “perros que no ladran”. Creo que bien o mal, he tratado de defender la Divina Eucaristía.

Ya es tarde y anochece, llegan las tinieblas; he visto cómo a lo largo de mi dilatada vida, tanto la sociedad como la iglesia, han ido emperorando incesantemente, entiendo que ya es tarde y el castigo divino es inevitable. ¡Ven señor Jesús, no tardes más!

Jaime Fomperosa Aparicio

(Santander)