La duda existencial y el rastro humano
Vanidad y dignidad
En este primer cuarto de siglo podemos comprobar que la conquista de territorios, o el exterminio de la población de un lugar determinado, ha sufrido un cambio radical.
En el primer supuesto se recurre a la guerra tecnológica con armas cada vez más sofisticadas y destructivas con una precisión milimétrica, mientras que en el segundo se utiliza el cerco, el aislamiento a través del bloqueo de suministros básicos, provocando la muerte por inanición o enfermedades. Hambre, falta de medicamentos, de energía, etc. persiguen la rendición de un pueblo valiente, ilusionado, orgulloso de su identidad, su forma de vida y valores. De lo que se trata es de ocupar territorios ajenos para utilizarlos en beneficio y jolgorio propios.
Es el caso de Palestina y de Cuba, en donde se axfisia y mata a la población tratando de generar conflictos internos, donde no los había, aún a costa de miles de vidas humanas. Niños, abuelos, gente pacífica, de bien e indefensa, mueren o morirán si no se impide. Siendo esto así, lo inaceptable es la pasividad y el miedo de la comunidad internacional al nuevo emperador, quien campa a sus anchas desafiando a todos y amenazándolos con sanciones económicas si osan intervenir o romper el bloqueo.
La mayoría de los gallegos tuvimos o tenemos a alguno de los nuestros en esa hermosa isla, por lo que nos solidarizamos con el pueblo cubano y rechazamos la política del emperador para con un pueblo culto, respetuoso, que en vez de fabricar armas fabrica cultura y deporte, y en vez de exportar armamento, aporta médicos y sanidad dónde se les necesita.
Ni Cuba ni Palestina le “lamen el culo” al nuevo emperador vanidoso y consentido por la comunidad internacional.
El miedo es el preludio de una catástrofe.
¡Qué pena!
Francisco Domínguez Martínez
(Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Vanidad y dignidad
Sufrimiento iraní
CARTAS AL DIRECTOR
Súper bipolares
Lo último
FESTIVAL DE MÚSICA OURENSANO
Nace Ourenclásica o novo festival de música en Ourense
ACUSACIÓN POR FALSEDAD DOCUMENTAL
Juzgan por estafa en 2021 a una exedila de Láncara
PLAN DE MICOASFALTADO URBANO
El microasfaltado, nueva fórmula para los baches
2,4 PUNTOS DE DESCENSO
El Banco de España confirma que el euríbor se moderó al 2,221%