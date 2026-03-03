Vanidad y dignidad

En este primer cuarto de siglo podemos comprobar que la conquista de territorios, o el exterminio de la población de un lugar determinado, ha sufrido un cambio radical.

En el primer supuesto se recurre a la guerra tecnológica con armas cada vez más sofisticadas y destructivas con una precisión milimétrica, mientras que en el segundo se utiliza el cerco, el aislamiento a través del bloqueo de suministros básicos, provocando la muerte por inanición o enfermedades. Hambre, falta de medicamentos, de energía, etc. persiguen la rendición de un pueblo valiente, ilusionado, orgulloso de su identidad, su forma de vida y valores. De lo que se trata es de ocupar territorios ajenos para utilizarlos en beneficio y jolgorio propios.

Es el caso de Palestina y de Cuba, en donde se axfisia y mata a la población tratando de generar conflictos internos, donde no los había, aún a costa de miles de vidas humanas. Niños, abuelos, gente pacífica, de bien e indefensa, mueren o morirán si no se impide. Siendo esto así, lo inaceptable es la pasividad y el miedo de la comunidad internacional al nuevo emperador, quien campa a sus anchas desafiando a todos y amenazándolos con sanciones económicas si osan intervenir o romper el bloqueo.

La mayoría de los gallegos tuvimos o tenemos a alguno de los nuestros en esa hermosa isla, por lo que nos solidarizamos con el pueblo cubano y rechazamos la política del emperador para con un pueblo culto, respetuoso, que en vez de fabricar armas fabrica cultura y deporte, y en vez de exportar armamento, aporta médicos y sanidad dónde se les necesita.

Ni Cuba ni Palestina le “lamen el culo” al nuevo emperador vanidoso y consentido por la comunidad internacional.

El miedo es el preludio de una catástrofe.

¡Qué pena!

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)