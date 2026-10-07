El voto por correo

Desde mi situación de jubilado de Correos, me siento indignado y tremendamente ofendido por el insulto que le dedican algunos políticos al servicio postal en lo referido al voto por correo.

Si en los numerosos procesos electorales celebrados en este país, desde la restauración de la democracia, con resultados diversos y con alternancia de mayorías, no hubo queja alguna respecto del tratamiento postal al voto por correo, es ofensivo que se dude de un servicio público ejemplar, demostrado en elecciones municipales, autonómicas o estatales, en el transcurso de la vida de la actual democracia consolidada, donde el papel de Correos fue fundamental, desempeñando su cometido de forma eficaz y transparente.

Quien pone en duda la limpieza del voto por correo, en este preciso momento, muestra no sólo ignorancia sobre el sistema de su funcionamiento, sino también la maldad más dañina hacia un colectivo que trabaja profesional e imparcialmente, sin permitir ni aceptar injerencia ajena al propio servicio postal. Pero lo más ignominioso y ofensivo y lo que más duele, es que el candidato del principal partido de la oposición permita esta actitud denigrante hacia un servicio público que él mismo presidió.

Cuándo ganan ellos, ¿hay o hubo pucherazo?

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)