Las bonitas de Sande llevan su magia a México

Las bonitas de Sande (Cartelle) tomarán parte este fin de semana en el Festival Nacional de Máscaras Danzantes, que se celebra anualmente en Veracruz, México. Hasta este país viajó una representación de 16 personas, que llegaron a México el pasado domingo y permanecerán allí a lo largo de ocho días.

Esta se suma a una expedición realizada este año (2026) a Bulgaria, donde el grupo actuó como la única representación nacional de los entroidos en lo que se considera la "champions" de este tipo de eventos: el Festival Surva, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2015.

Durante este viaje, la presencia de las bonitas de Sande, el oso y la vaca en México irá más allá de su simple participación en un desfile; a través de sus apariciones en los medios de comunicación y de los recibimientos por parte de las autoridades, actuarán también como embajadores de la cultura gallega en su conjunto.

El festival está dedicado a preservar y celebrar las tradiciones de danzas con máscaras de los pueblos indígenas. Este encuentro de Veracruz reúne a más de 1.800 danzantes, 350 músicos y 45 grupos de artes escénicas tradicionales, 60 cartoneiros (artesanos del papel maché) de México, 150 artesanos nacionales y más de 80 maestros artesanos mascareros de todo el país.

Este encuentro cultural espera recibir a más de 300.000 visitantes, tanto nacionales como internacionales, a lo largo de tres días —generando 80 millones de visualizaciones digitales—, quienes podrán experimentar una fusión cultural única: procesiones callejeras con grupos de bailarines, presentaciones artísticas, conferencias o muestras gastronómicas.