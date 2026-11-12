Los candidatos de los diferentes partidos que concurren a las elecciones están más vistos que el TBO, pero una rara magia que sólo se produce en las vísperas, durante la campaña, hace que su intervención en las televisiones suscite una expectación extraordinaria y unos índices de audiencia exuberantes. Es absurdo, ciertamente, pero esa absurdidad tiene la ventaja para el espectador de que mientras los candidatos están en pantalla, no hay tertulia, ese género del que la televisión tanto abusa porque sale barato.

Mientras Sánchez, o Feijóo, o Abascal, o Colau, o Rufián están de palique con sus entrevistadores, no hay tertulia, esto es, no hay gente replicando el argumentario de los dichos primeros espadas. Los de izquierda a un lado del moderador (que ya no modera sino que interviene en la cháchara como uno más, pero conduciéndola al terreno que conviene a la línea del medio de turno), y los de derecha al otro, la charla discurre previsible y latosa, bien que en la modalidad tan española en la que nadie escucha a nadie.

Las tertulias, en efecto, han colonizado absolutamente la televisión en todas las franjas horarias

Las tertulias, en efecto, han colonizado absolutamente la televisión en todas las franjas horarias, y de ahí, tal vez, el gusto de la audiencia por escuchar sólo a uno, a cualquiera de esos candidatos que estos días se reparten por las cadenas. Ahora bien; ese minimalismo auditivo sólo dura lo que dura la entrevista, pues no bien concluye ésta, tertulia al canto. Durante la entrevista, los contertulios han estado afilando lo que sea, las lenguas, los dientes, los bolígrafos, y en cuanto les dejan, salen a la arena que momentáneamente se les había arrebatado.

Hay canales, bien es verdad, que entre tertulia y tertulia meten un concurso, pero uno nuevo que acaba de salir, la Séptima, demuestra que no es necesario ese descanso y se articula como una tertulia constante, en bucle como si dijéramos, aunque excepcionalmente hace ahora también un hueco a los candidatos, me temo que más que nada para alimentar las tertulias subsiguientes. En todo caso, si los Sánchez, Feijóo y compañía están más vistos que el TBO, no menos lo están los tertulianos.