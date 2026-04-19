Galería | La “Festa da Carne ao Caldeiro” vuelve a conquistar Cartelle

Vecinos de Cartelle así como visitantes que por primera vez acudían a la “Festa da Carne ao Caldeiro” hicieron reunir a más de 400 personas en una jornada que cumple su sexta edición y que ya es una cita fija

Más de 400 personas se dieron cita en el Prado de Sande para disfrutar de una jornada de buen tiempo, gastronomía y tradición. La sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro” congregó en el concello de Cartelle desde vecinos de la localidad hasta visitantes primerizos en esta cita gastronómica que ya es una cita importante para muchos.

Entre veinte voluntarios sirivieron el menú compuesto por empanada de carne, aperitivos, cocido y ,por supuesto, carne ao caldeiro. Todo acompañado de un gran ambiente durante todo el día que comenzó pronto con el primer paseo de coches clásicos por Cartelle.

La “Festa da Carne ao Caldeiro” vuelve a ser todo un éxito y cada vez son más los que buscan disfrutar de una jornada gastronómica en el concello de Cartelle cada año.