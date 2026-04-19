Galería | La “Festa da Carne ao Caldeiro” vuelve a conquistar Cartelle
SEXTA EDICIÓN
Vecinos de Cartelle así como visitantes que por primera vez acudían a la “Festa da Carne ao Caldeiro” hicieron reunir a más de 400 personas en una jornada que cumple su sexta edición y que ya es una cita fija
Más de 400 personas se dieron cita en el Prado de Sande para disfrutar de una jornada de buen tiempo, gastronomía y tradición. La sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro” congregó en el concello de Cartelledesde vecinos de la localidad hasta visitantes primerizos en esta cita gastronómica que ya es una cita importante para muchos.
Entre veinte voluntarios sirivieron el menú compuesto por empanada de carne, aperitivos, cocido y ,por supuesto, carne ao caldeiro. Todo acompañado de un gran ambiente durante todo el día que comenzó pronto con el primer paseo de coches clásicos por Cartelle.
La “Festa da Carne ao Caldeiro” vuelve a ser todo un éxito y cada vez son más los que buscan disfrutar de una jornada gastronómica en el concello de Cartelle cada año.
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José Antonio visitó por primera vez la “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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Rocío fue primeriza en esta sexta edición de la “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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Gloria, Esperanza, Pepe, Fani, Tito y Rocio; disfrutan de una gran jornada gastronómica durante la “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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José Antonio, José, Pepe, Luis y Chabolas durante la sexta edición dela “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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Ana, Amador, José Luis, Manuel, Asun, Luisa, Victor, José y Samuel comparten mesa durante la "Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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Nieves y Rita disfrutan de la “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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Benjamín, Rodrigo, Bruno, Ricardo, Rita, Antonio y María en la sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Miguel Ángel
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Mari, Jorge, Lino, Carmen y Carlo posan ante la cámara durante la sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Miguel Ángel
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Pepe y Manuel disfrutan en la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Miguel Ángel
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Benjamín, acudió acompañado de amigos para disfrutar de la jornada.
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Miguel Ángel
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Manolo y Manolo presentes durante la sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro" de Sande.
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Miguel Ángel
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Victoria y Ana posando sonrientes ante la cámara.
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Miguel Ángel
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Laura y Pili aprovechan el buen tiempo para disfrutar de la gastronomía en Cartelle.
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Veronica, Juan, Antonio, Concha, Sara, José, Lino y Kiara compartieron y disfrutaron de una gran comida.
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Miguel Ángel
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Parte de los voluntarios que sirvieron la comida en la “Festa da Carne ao Caldeiro”.
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Miguel Ángel
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La carne ao caldeiro al centro y todos con sus tenedores para disfrutar.
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Uno de los comensales de la “Festa da Carne ao Caldeiro” muestra un trozo de chorizo a la cámara.
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Miguel Ángel
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Los voluntarios preparan las bandejas de carne ao caldeiro en Sande.
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Miguel Ángel
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Una jornada con buena gastronomía la que se vivió en la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Los comensales acompañaron la comida de vino y refresco durante la jornada.
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Miguel Ángel
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Uno de los voluntarios acerca la bandeja a una de las mesas para el disfrute de los comensales.
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Miguel Ángel
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Olga y Elisa presentes en Sande durante la sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Miguel Ángel
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Así estaba el Prado de Sande durante la sexta edición de la "Festa da Carne ao Caldeiro".
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Miguel Ángel