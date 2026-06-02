¿Sabe usted que la generación milennial no reconocería este objeto en el Concello de Cartelle?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en quen cho dixo, a los pertenecientes a la generación milennial les costará reconocer el objeto que aparece en la imagen
¿Sabe usted que seguramente a los pertenecientes a la generación milennial les costará reconocer el objeto que aparece en la imagen? ¿Que, sin embargo, a quienes son de generaciones anteriores, les sonará… y mucho? ¿Que, efectivamente, es un tallímetro de los que se usaban para medir a los quintos antes de ir a la mili? ¿Que este está en el Concello de Cartelle?
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