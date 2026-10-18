RUTA ALTERNATIVA
A sexta Andaina do Magosto descobre os sendeiros en Sande
RUTA ALTERNATIVA
A Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande organizou, co apoio do Concello, a VI Andaina do Magosto da que se gozou este sábado. O evento converteuse nunha cita imprescindible para os amantes do sendeirismo, as paisaxes naturais, a tradición e, por suposto, a boa gastronomía. Para moitos, foi ademais a ocasión perfecta para degustar as primeiras castañas da tempada.
Nesta sexta edición, os participantes puideron elixir, unha vez máis, entre tres rutas circulares. A xornada concluíu cun xantar -que incluíu churrasco, bica e castañas- nas adegas de Mogos, lugar onde, durante o Entroido, comeza o seu percorrido a figura do Oso. A andaina partiu do centro social da Xesteira ás 10,30 horas.
Entre as opcións que puideron escoller os sendeiristas atopábase a ruta do “Río Gato”, o sendeiro máis coñecido. Trátase dun percorrido esixente de aproximadamente 5 quilómetros, recuperado cara a 2007-2008 por iniciativa da Comunidade de Montes de Sande, co apoio da Consellería do Medio Rural e os veciños da zona.
O sendeiro discorre xunto a antigos muíños, pequenas fervenzas e fermosos miradoiros naturais con vistas ao canón do río Gato, o cal, máis adiante, conflúe co río Arnoia. Cómpre sinalar que, a pesar da súa curta distancia, o terreo é difícil e non resulta apto para todo o mundo.
Pola súa banda, a ruta do Castelo ten unha lonxitude aproximada de 9 quilómetros e é de baixa dificultade. Ao longo do percorrido, pasouse xunto ao Castelo -catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC)-, que actualmente se atopa nun estado de deterioración avanzado e figura na Lista Vermella do Patrimonio.
Outros puntos de interese no camiño son as Pedras de Rosende, sendeiros delimitados por muros de pedra, as augas azuis da canteira (propiedade privada, pero visible desde o exterior) e as pequenas aldeas da Teixugueira e Madarnás.
Os participantes (153 persoas, segundo a organización) dispuxeron de dúas paradas para repoñer forzas antes de gozar dun xantar e unha foliada (encontro de música e baile tradicional).
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