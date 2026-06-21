Susto en Cartelle al incendiarse un coche junto a una vivienda

Un vehículo resultó calcinado este domingo 21 de junio en la parroquia de Seara, en el municipio de Cartelle, en un incendio que obligó a movilizar un operativo de emergencia por la proximidad de las llamas a una vivienda habitada.

El suceso se registró en torno a las 18,00 horas, cuando el turismo, que se encontraba estacionado en la vía pública, comenzó a arder por causas que no han trascendido. El fuego generó alarma entre los vecinos al estar el coche aparcado junto a una casa, lo que hizo temer inicialmente que las llamas pudieran propagarse al inmueble.

Según informó el 112 Galicia, la rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para controlar la situación y evitar que el incendio alcanzase la vivienda o provocase daños materiales de mayor consideración en el entorno.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Terras de Celanova, encargados de las labores de extinción, así como agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil, que aseguraron la zona y regularon el tráfico durante la intervención.

El incidente se saldó sin daños personales, aunque el vehículo quedó completamente calcinado.