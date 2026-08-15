5.000 codornices para degustar en tres días de celebración en Cortiñas

Los fogones volvieron a encenderse en Cortiñas, en Castrelo de Miño, inaugurando este viernes la XXII edición da Festa da Codorniz, una cita gastronómica que se integra en las fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque.

Durante tres jornadas, hasta el domingo, se servirán alrededor de 5.000 codornices preparadas a la brasa, acompañadas de empanada, pulpo, vino de colleiteiros y bodegas de la zona y otros productos.

La celebración volvió a reunir a cientos de comensales, muchos procedentes de distintos puntos de la provincia, aunque también llegan visitantes de otros lugares de Galicia. "A xente ven de todos lados, de Coruña, de Vigo; hai grupos que repiten, que están de vacacións, e tamén os emigrantes", explica David Rial, presidente de la comisión organizadora.

"Os fogoneiros somos tres membros da comisión", señala Rial, mientras que en torno a 30 vecinos se ocupan de servir las mesas. La organización busca además garantizar el relevo generacional con la incorporación de jóvenes a una tradición que nació por iniciativa de vecinos mayores.

Verbena

Ayer animaron la noche Recantareira, Iria González, Trío Karma y DJ Mario. Hoy será el turno de Sabia Fresaca, Trío Azar y DJ Mario, mientras que el domingo actuará la Banda de Gaitas de Celanova y, por la noche, el Dúo Marieta.

La programación se completará el domingo con uno de los momentos más singulares de las fiestas, la tradicional procesión fluvial, que recorre el embalse con la participación de los dos ecobarcos y de alrededor de una decena de embarcaciones particulares, y a la que animan a sumarse a todos los interesados.