Galería | Cortiñas enciende los fogones para servir 5.000 raciones en la XXII Festa da Codorniz de Castrelo de Miño

La localidad de Cortiñas (Castrelo de Miño) acoge la XXII Festa da Codorniz, donde prevé repartir unas 5.000 codornices a la brasa durante tres días de gastronomía, verbenas y su popular procesión fluvial

Los fogones volvieron a encenderse en Cortiñas, en el municipio de Castrelo de Miño, para dar la bienvenida a la XXII edición da Festa da Codorniz, integrada en las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Durante tres jornadas, la organización espera servir alrededor de 5.000 codornices preparadas a la brasa, acompañadas de empanada, pulpo y vino de bodegas y colleiteiros de la zona.

La cita culinaria volvió a congregar a cientos de comensales procedentes de diversos puntos de Galicia, así como a veraneantes y emigrantes. Detrás del evento se encuentra el trabajo de tres fogoneiros de la comisión y unos 30 vecinos volcados en atender las mesas, apostando activamente por la incorporación de jóvenes para asegurar el relevo generacional.

La programación festiva cuenta con actuaciones musicales como las del Trío Azar, Trío Karma, Dúo Marieta o la Banda de Gaitas de Celanova. El punto culminante llegará el domingo con la tradicional procesión fluvial por el embalse, que recorrerá las aguas con la participación de ecobarcos y una decena de embarcaciones particulares.