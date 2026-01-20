Astariz mejora espacios públicos y su red de aguas en Castrelo de Miño

El Ayuntamiento de Castrelo de Miño acaba de finalizar un conjunto de actuaciones de mejora en el núcleo de Astariz, centradas en la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la reconstrucción del muro de contención y la mejora del vial de acceso a la iglesia y a los principales espacios públicos de la localidad.

Los trabajos contaron con una inversión cercana a los 50.000 euros de la Diputación de Ourense, enmarcadas dentro del Plan de Mellora de Viais Municipais y del Plan de Mellora das Redes de Abastecemento e Saneamento promovidos por el Ayuntamiento.

Las actuaciones incluyeron la reconstrucción de un muro de contención y la ampliación de la carretera

El proyecto incluyó la sustitución y modernización de las canalizaciones y tuberías, lo que permitirá evitar vertidos, reducir pérdidas de agua potable y mejorar el funcionamiento general de las redes municipales. Además, se llevó a cabo la reconstrucción del muro de sujeción de la carretera de acceso, que presentaba un notable deterioro y suponía un riesgo para la estabilidad del vial.

Las obras se completaron con la ampliación del ancho de la carretera, mejorando de forma significativa la accesibilidad y la seguridad tanto para vehículos como para peatones, así como con trabajos de mejora y embellecimiento de los accesos al campo de la fiesta, a la iglesia y al centro social de Astariz.

El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, destacó que estas actuaciones “son un exemplo do compromiso do Concello coa conservación do medio ambiente e coa mellora dos servizos básicos”, subrayando que resultan “fundamentais para ofrecer unha mellor calidade de vida á nosa veciñanza e favorecer o asentamento de poboación no rural”.