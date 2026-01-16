Beatriz Alberte: “Combinar termalismo, vino y deporte náutico puede atraer turismo”

Beatriz Alberte Castiñeiras acaba de ser reelegida como presidenta del Club Náutico de Castrelo de Miño, entidad cuya directiva encabeza desde 1998, siendo una de las más veteranas, si no la que más, de toda España. Casi treinta años después, sigue gestionando el club con la ilusión del primer día, convencida de su gran potencial.

Pregunta. Acaba de iniciar un nuevo mandato al frente del club ¿Con qué ánimo lo afronta?

Respuesta. El ánimo es de seguir trabajando, más que antes. Mirando al pasado da la sensación de que antiguamente era más fácil conseguir las metas que nos proponíamos y ahora el esfuerzo es mucho mayor. Es algo que pasa en otros ámbitos también.

P. ¿Qué la llevó a asumir la presidencia entonces?

R. El club nació en 1990 por iniciativa del alcalde José Feijoo. Yo ya tenía un barco de vela desde hacía años y cuando me enteré del proyecto, me encantó que Castrelo tuviese un Club Náutico y apoyé la iniciativa con mucho entusiasmo. Ocupé distintos cargos en la junta directiva desde el principio y cuando me pidieron que ocupase la presidencia, acepté.

P. ¿Cómo empezó su relación con el mundo náutico?

R. En los primeros años de universidad tuve la oportunidad de navegar en Portosín. El contacto con el mundo de la vela posibilitó que comprásemos un barco en el Club Náutico de Vigo y lo trajésemos a Castrelo. La casa de mis padres daba al embalse, lo que facilitaba la entrada y salida del agua de la embarcación. Tener un club náutico era un sueño, y yo pensaba que para mí llegaba tarde, pero no fue así, porque lo disfruté mucho y mis hijos también.

P. ¿Cómo ha evolucionado la entidad?

R. Tenemos 160 socios y somos un club multidisciplinar. En estos años hemos comprado mucho material deportivo, para practicar remo, vela y piragüismo, windsurf, padel surf... Es un club abierto a todos, a socios por supuesto y a no socios. Cada año pasan por nuestras instalaciones más de 2.000 personas participantes de cursos y campeonatos.

P. ¿Qué actividades se realizan?

R. Escolares de toda Galicia hacen bautismos de agua en los meses de abril, mayo y junio. Nuestros equipos de vela y remo entrenan todo el año y participan en campeonatos. Actualmente, el deporte náutico forma parte de las actividades de los alumnos del colegio de Infantil y Primaria de Castrelo, algo que en el futuro nos gustaría que fuese extensivo a los colegios limítrofes. Nos gustaría, si fuese posible retomar los cursos para personas con discapacidad que tanto éxito tuvieron hace 20 años y que fueron suspendidos debido a los recortes presupuestarios en las subvenciones que el club recibía.

P. ¿Qué aporta el club a Castrelo?

R. Es un recurso turístico y deportivo único por las condiciones que reúne el embalse. Los campeonatos nacionales en Castrelo repercuten en nuestra provincia en establecimientos hosteleros, restaurantes, gasolineras. La posibilidad de combinar termalismo, vino y deporte náutico puede atraer a visitantes, deportistas e incluso vecinos nuevos. Para esto hay que tener la infraestructura necesaria.

P. ¿Y a usted en lo personal?

R. Me ha dado mucha vida, me permitió conocer a gente muy interesante y el poder ver cómo un proyecto pequeño se va convirtiendo en algo grande y útil para todos es muy gratificante.