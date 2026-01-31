Castrelo de Miño avanza en la mejora de sus redes de saneamiento

Prado de Miño mejorará su sistema de saneamiento con una actuación impulsada por el Concello de Castrelo de Miño para la rehabilitación de un tramo del colector y la digitalización de las infraestructuras, incluida en el Plan de Mellora das Redes de Saneamento Municipal, con una inversión de 53.774 euros, financiada por la Xunta y la Diputación.

El proyecto se lleva a cabo tras la realización de una auditoría municipal de las redes de saneamiento, que permitió detectar deficiencias estructurales e infiltraciones en distintos puntos del municipio, entre ellos un tramo de más de cien metros de un colector de fibrocemento en Prado de Miño.

Las obras consisten en la rehabilitación del colector mediante tecnología sin zanja, un sistema que evita excavaciones, reduce residuos y minimiza el impacto ambiental. El tubo se repara mediante un encamisado interior de fibra de vidrio curado con rayos ultravioleta, mejorando la estanqueidad, la capacidad hidráulica y la durabilidad de la infraestructura, además de la reparación de los pozos de registro.

El proyecto incluye la digitalización del saneamiento con la instalación de sensores autónomos de nivel en fosas y en la EDAR, que permiten una monitorización continua y en tiempo real del servicio, mejorando la gestión y el control de vertidos.

El alcalde, Avelino Pazos, enmarcó esta actuación “na aposta clara e continuada por renovar as redes de abastecemento e saneamento en todo o municipio, fundamentais para coidar o medio ambiente e garantir servizos públicos de calidade”. Recordó que “grazas á colaboración institucional podemos executar esta obra, xa que aínda estamos inmersos nun Plan Económico e Financieiro ata o ano 2027, debido á débeda herdada de preto de 800.000 euros do anterior goberno”.