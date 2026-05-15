La Festa do Maior reunirá a medio millar de asistentes

El Concello de Castrelo de Miño celebrará el sábado 16 de mayo la quinta edición de la Festa do Maior, una cita ya consolidada en el municipio y que servirá para rendir homenaje a los vecinos mayores de 65 años empadronados en la localidad. El evento, que tendrá lugar en el pabellón de Astariz, prevé reunir este año a cerca de 500 asistentes, entre homenajeados y acompañantes.

A esta jornada de convivencia podrán asistir gratuitamente los mayores empadronados en el Concello, donde disfrutarán del almuerzo y el resto de actividades. Por su parte, los acompañantes que deseen participar podrán hacerlo abonando un precio de 25 euros previa inscripción.

El alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, destacó el carácter especial de esta celebración y el reconocimiento que supone para los mayores. “O evento xurdiu porque queríamos facer unha homenaxe aos nosos maiores, a unha vida de esforzo, sacrificio e traballo que queremos agradecerlle de corazón”, señaló el regidor.

Actividades

La programación comenzará a las 12,00 horas con la recepción de invitados en el pabellón de Astariz. Posteriormente, se celebrará una eucaristía oficiada por el obispo de Ourense, acompañada musicalmente por la Coral De Ruada, agrupación que también ofrecerá un pequeño concierto antes del pregón institucional. Este año, la pregonera será la conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta, Fabiola García, a la que acompañarán otras autoridades y alcaldes y alcaldesas de la comarca.

A partir de las 14,00 horas tendrá lugar el almuerzo popular, amenizado con actuaciones musicales. El menú incluirá embutidos ibéricos, empanada, jarrete con patatas, bica, café y vinos de la D.O. Ribeiro.

Tras el éxito de la primera convocatoria, en el 2022, la fiesta ha ido creciendo en participación, consolidándose como uno de los eventos festivos y sociales más importantes del calendario local. “Estamos moi contentos porque a xente responde e os maiores desfrutan”, destacó el regidor.

El alcalde resaltó además el valor humano y social de esta cita, que persigue reforzar la relación entre los vecinos de distintas localidades del municipio. “É tamén unha xornada de unión da veciñanza, de confraternización. Hai veciños que non se ven durante o ano e vense aquí e comparten este momento”, subrayó Pazos.

Durante toda la jornada habrá música, baile y regalos para los asistentes en un ambiente festivo y familiar. “Vai ser un día moi emotivo, e moi bonito”, concluyó Avelino Pazos sobre una celebración que volverá a reunir a varias generaciones de Castrelo de Miño alrededor de sus mayores.