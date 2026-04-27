Galería | Así se vivió el Campeonato Gallego de Remo Absoluto en Castrelo de Miño, en imágenes

Doble cita en Castrelo de Miño para el remo gallego con la celebración del Campeonato Gallego Absoluto y la tercera jornada de la Liga Gallega. Centenares de deportistas se dieron cita en la localidad ourensana

Castrelo de Miño pudo aprovechar el buen tiempo durante parte del fin de semana para celebrar el Campeonato Gallego Absoluto de Remo. La representación ourensana no faltó en una cita a la que acudieron centenares de deportistas de toda Galicia buscando el mejor resultado posible.

También se disputó una jornada más, la tercera, de la Liga Gallega de Remo. Doble cita en Castrelo que cumplió con las expectativas de todos los asistentes y deportistas