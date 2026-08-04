Galería | 700 kilos de sabor y anguilas para mantener viva la Festa da Anguía, en fotos

La Festa da Anguía de Barral celebra su 31ª edición con hasta 1.800 raciones, vino del Ribeiro y el respaldo de vecinos y visitantes

La Festa da Anguía de Barral celebra su 31ª edición con cerca de 700 kilos de anguila como protagonista. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán degustarla frita o en empanada, acompañada de vinos de la D.O. Ribeiro.

La celebración, organizada por la Asociación Festa da Anguía con el apoyo del Concello y de numerosos vecinos, prevé servir entre 1.500 y 1.800 raciones, a un precio de 19 euros.

La fiesta también pone en valor los vinos de bodegas y colleiteiros de Castrelo de Miño, uno de los principales motores económicos del municipio. La organización, formada actualmente por solo cinco personas, reivindica el apoyo vecinal para garantizar la continuidad de la cita.

La programación se completa con música, misa y verbenas, con actuaciones de charangas y orquestas durante todo el fin de semana.