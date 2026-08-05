Castrelo de Miño celebra la Festa da Anguía con 700 kilos de producto y hasta 1.800 raciones

Vecinos y visitantes disfrutaron de las anguilas en la primera jornada de la fiesta.

La anguila vuelve a ser la protagonista desde ayer en una de las fiestas gastronómicas más destacadas de Castrelo de Miño. Cientos de vecinos y visitantes se dieron cita en el campo de la fiesta de Barral para la primera jornada de la XXXI Festa da Anguía. La celebración, dedicada a la Virxe das Neves, ofrecerá la degustación de cerca de 700 kilos de anguilas y vinos de la D.O. Ribeiro durante los dos días.

La cita gastronómica está organizada por la Asociación Festa da Anguía, integrada actualmente por cinco personas, aunque cuenta con la implicación de numerosos vecinos que colaboran durante los días previos y durante el propio evento en la preparación de las anguilas, el montaje y el servicio de las raciones. A esta labor se suma también la colaboración del Concello de Castrelo de Miño.

Durante esta edición está previsto preparar alrededor de 700 kilos de anguilas, que serán ofrecidas en dos de sus elaboraciones más tradicionales: fritas y en empanada. El producto estará acompañado por vinos de bodegas y colleiteiros del municipio, una combinación que, según destacan desde la organización y el Concello, permite promocionar tanto la gastronomía local como la producción vitivinícola de Castrelo de Miño.

La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; la directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, el director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. También participaron el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, miembros de la corporación municipal y representantes de distintos ayuntamientos de la comarca.

LA ASOCIACIÓN ORGANIZADORA, INTEGRADA POR CINCO PERSONAS, CUENTA CON LA COLABORACIÓN DE LOS VECINOS Y DEL AYUNTAMIENTO

La vicepresidenta de la Asociación Festa da Anguía, Elena Pérez Rodríguez, destacó el esfuerzo que supone mantener una celebración de estas características con una organización cada vez más reducida. “A festa é posible porque os veciños axudan moito e grazas á notable colaboración do concello, porque é moito traballo para cinco persoas”, señaló. Explicó que es el año con menos integrantes en la organización, recordando que “comezamos sendo quince integrantes e só quedamos cinco, porque cada vez queda menos xente nos pobos e os mozos viven fora ou non se animan”.

1.800 raciones

A pesar de las dificultades, la organización mantiene el objetivo de garantizar la continuidad de una fiesta que cuenta con una gran respuesta del público y que sirve para promocionar el municipio, su riqueza paisajística, gastronómica y vinícola. Así, durante los dos días está previsto servir entre 1.500 y 1.800 raciones de anguila, con un precio de 19 euros, una cantidad que refleja también el valor del producto. “Hai que ter en conta que é un produto caro e que cada vez hai menos”, destacó Elena Pérez.

Por su parte, el alcalde, Avelino Pazos, agradeció el trabajo de la asociación y de los vecinos implicados, y destacó que la celebración “serve tamén para promocionar os viños dos colleiteiros e adegueiros de Castrelo, xa que o viño é o noso motor económico”.

La jornada inaugural incluyó animación musical y hoy tendrá lugar la misa en honor a la Virxe das Neves, cena y verbena

Actividades

La jornada inaugural estuvo acompañada por la charanga Sorcha Showband, que animó el ambiente antes de la cena y de la verbena nocturna, protagonizada por la orquesta Cinema y Euphoria Disco Show.

Los actos continuarán hoy con la misa solemne a las 12.00 horas, acompañada por la Banda Musical da Limia, que ofrecerá un concierto en el campo de la fiesta. Por la noche, la verbena correrá a cargo de la orquesta Costa Dorada y MVP Music.