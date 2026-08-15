El primer día fue una niña a la playa de A Punta en Vigo. Pero no pudo bañarse. El agua parecía opaca. El segundo día eran dos niños. Uno venía a coger una muestra de una almeja para estudiar en el cole. Pero no había almejas. El tercer día llegó una niña que buscaba croques para el cole. Pero no había croques. El cuarto, un niño le quiso hacer fotos a los árboles que llegaban a la playa. Pero no había árboles. Para el quinto día llegó una niña y decidieron acampar en la playa hasta que todo esto se arreglase. Dibujaron carteles e hicieron mucho ruido con la batería de un niño y el saxo de una niña.

Llegó el día cien y ya había cien niños y niñas en la playa . Con muchos carteles. Y tocando músicas todo el día. Reivindicaban agua limpia, más arena, árboles y menos muros. También croques y almejas en el arenal.

Ya no había ni un solo niño en el cole. Todos estaban en la playa de A Punta de Teis, Vigo. Todos defendiendo su playa.

Y para que todos los niños volviesen al cole, hubo que arreglar la playa. Y la niña del primer día se dio un baño en el arenal de A Punta.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)