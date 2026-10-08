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Morre Xosé Manuel Beiras aos 90 anos

¿Sabe usted que en O Ribeiro ya no hace falta ver películas de terror para llevarse un buen susto?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una comarca donde los monstruos salen a la calle, los voluntarios cambian de oficio y dar un paseo puede convertirse en una experiencia de auténtico miedo.

Terror en Castrelo
Terror en Castrelo

¿Sabe usted que en O Ribeiro apuestan por el terror “cosecha propia”? ¿Que Astariz, en Castrelo de Miño, tendrá su pasaje del terror el día 23 con la colaboración de voluntarios y con sustos entre casas y caminos rurales? ¿Que la Noite Meiga de Ribadavia también busca a gente con ganas de meter unos cuantos sustos el día 31? ¿Que lo importante es dejar salir nuestro lado más monstruoso, “meigo” y terrorífico?

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