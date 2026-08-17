Festas en Cortiñas
Vídeo | Castrelo de Miño honra a San Roque con su procesión acuática
Festas en Cortiñas
Castrelo de Miño finalizó ayer tres jornadas consecutivas de celebraciones en el núcleo de Cortiñas. Las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de la Asunción y a San Roque concluyeron este domingo, 16 de agosto, con una programación dominical en la que destacaron los actos religiosos y la gastronomía.
El evento central del día fue la procesión fluvial que surcó las aguas del embalse del Miño bajo un cielo despejado, reuniendo a decenas de vecinos y visitantes tanto en las orillas como en las propias embarcaciones.
A partir de las 12,00 horas, y tras el pasacalles matutino protagonizado por la Banda de Gaitas de Celanova, la actividad festiva se trasladó directamente a la zona del pantalán. Allí, el párroco local lideró la comitiva marítima a bordo de un catamarán. Detrás de él, una variada e improvisada flota formada por pequeñas lanchas motoras, piraguas, kayaks y patinetes de pedales siguió el trayecto a través del tranquilo cauce del río. Esta romería acuática, que aprovecha las singulares características del entorno natural del embalse de Castrelo, terminó con la habitual misa solemne.
De forma paralela a la devoción religiosa, la localidad conmemoró durante todo el fin de semana la XXII edición de la Festa da Codorniz. Tras las cenas organizadas durante las jornadas del viernes y el sábado, las parrillas se encendieron de nuevo en la tarde de ayer, a partir de las 20,00 horas. Las raciones de codorniz asada y empanada atrajeron a cientos de comensales al recinto festivo.
Durante estos tres días de exaltación culinaria, se llegaron a preparar y consumir alrededor de 5.000 codornices, una cifra que ratifica el alto nivel de convocatoria de esta cita dentro del calendario estival ourensano.
La multitudinaria cena dio paso a las últimas actuaciones musicales del cartel de este año. Si durante el viernes y el sábado el público asistió a los conciertos de Iria González, el Trío Karma, la agrupación Sabia Fresca, el Trío Azar, la charanga Os Centellas y las sesiones de DJ Mario, ayer la responsabilidad de finalizar el programa festivo recayó sobre el dúo Marieta, habitual de la Televisión de Galicia. Su espectáculo, que comenzó a las 22,00 horas, mantuvo la animación entre los asistentes y cerró de forma definitiva las celebraciones de Cortiñas hasta el próximo verano.
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