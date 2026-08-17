Vídeo | Castrelo de Miño honra a San Roque con su procesión acuática

Castrelo de Miño finalizó ayer tres jornadas consecutivas de celebraciones en el núcleo de Cortiñas. Las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de la Asunción y a San Roque concluyeron este domingo, 16 de agosto, con una programación dominical en la que destacaron los actos religiosos y la gastronomía.

El evento central del día fue la procesión fluvial que surcó las aguas del embalse del Miño bajo un cielo despejado, reuniendo a decenas de vecinos y visitantes tanto en las orillas como en las propias embarcaciones.

Un recorrido sobre las aguas

A partir de las 12,00 horas, y tras el pasacalles matutino protagonizado por la Banda de Gaitas de Celanova, la actividad festiva se trasladó directamente a la zona del pantalán. Allí, el párroco local lideró la comitiva marítima a bordo de un catamarán. Detrás de él, una variada e improvisada flota formada por pequeñas lanchas motoras, piraguas, kayaks y patinetes de pedales siguió el trayecto a través del tranquilo cauce del río. Esta romería acuática, que aprovecha las singulares características del entorno natural del embalse de Castrelo, terminó con la habitual misa solemne.

Un banquete de 5.000 aves

De forma paralela a la devoción religiosa, la localidad conmemoró durante todo el fin de semana la XXII edición de la Festa da Codorniz. Tras las cenas organizadas durante las jornadas del viernes y el sábado, las parrillas se encendieron de nuevo en la tarde de ayer, a partir de las 20,00 horas. Las raciones de codorniz asada y empanada atrajeron a cientos de comensales al recinto festivo.

Durante estos tres días de exaltación culinaria, se llegaron a preparar y consumir alrededor de 5.000 codornices, una cifra que ratifica el alto nivel de convocatoria de esta cita dentro del calendario estival ourensano.

Música hasta la madrugada

La multitudinaria cena dio paso a las últimas actuaciones musicales del cartel de este año. Si durante el viernes y el sábado el público asistió a los conciertos de Iria González, el Trío Karma, la agrupación Sabia Fresca, el Trío Azar, la charanga Os Centellas y las sesiones de DJ Mario, ayer la responsabilidad de finalizar el programa festivo recayó sobre el dúo Marieta, habitual de la Televisión de Galicia. Su espectáculo, que comenzó a las 22,00 horas, mantuvo la animación entre los asistentes y cerró de forma definitiva las celebraciones de Cortiñas hasta el próximo verano.