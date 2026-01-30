Castrelo do Val refuerza la conservación del entorno con un vehículo ECO

Manuel Pardo, Vicente Gómez, María del Mar Valle y Emilio Fernández, este jueves en el Concello con el nuevo vehículo.

Castrelo do Val continúa prestando servicios de calidad a sus vecinos, pero reduciendo al mismo tiempo las emisiones en una clara apuesta por la sostenibilidad. En esa línea, acaba de sumar a la flota municipal un nuevo vehículo ligero con etiqueta ECO.

Esta minifurgoneta con caja basculante se destinará fundamentalmente a labores de limpieza, poda, desbroce y mantenimiento de árboles, zonas verdes y espacios naturales en los 17 núcleos que componen el concello, ayudando a evitar el deterioro ambiental y contribuyendo activamente a la protección de recursos clave como los ríos, las áreas recreativas y las zonas verdes.

La adquisición de este vehículo ha sido posible gracias a una subvención de casi 30.000 euros de la Xunta procedente de la convocatoria del año pasado del Fondo de Compensación Ambiental (FCA), cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad y la eficiencia energética de las infraestructuras municipales, mientras que el Concello castrelao aportó otros 10.000 euros.

Acto de entrega

En la entrega del vehículo participó este jueves el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Vicente Gómez, y la teniente de alcaldesa, María del Mar Valle, así como el concelleiro Emilio Fernández.

Pardo puso en valor el esfuerzo que Castrelo do Val lleva realizando durante años para optimizar la eficiencia energética e implantar tecnologías respetuosas con el medio ambiente, recordó que en la última convocatoria del fondo resultaron beneficiados 46 concellos ourensanos, con una inversión superior a 1,2 millones.

El regidor, por su parte, agradeció la presencia de Pardo y aprovechó la ocasión para tratar con él otras actuaciones “necesarias” para el Concello para las que necesitarían el apoyo del Gobierno autonómico.