Debates nuevos

Produce inquietud y al tiempo advierte, la velocidad con la que se suceden las cosas y lo que cambia la actualidad en cuestión de días hasta el punto de que no se ha cerrado una cuestión y ya hay otra en lontananza que avasalla y se lleva por delante la anterior. Sobre la mesa el extenso material que afecta a la investigación del accidente de Adamuz, y sin tener aún una explicación certera e incuestionable de las razones que lo produjeron, ya está el personal pendiente del decreto ómnibus que algunos comentaristas han dado en bautizar como el “decreto botillo” en homenaje a ese embutido maragato que consiste en rellenar una funda de intestino de puerco con un conglomerado de carnes de distintas partes del animal cuya finalidad es consumirlas todas juntas. El decreto botillo tiene la curiosa característica de que hay que aceptarlo en bloque y no vale seleccionar. O comes todo o te quedas en ayunas.

El decreto botillo tiene la curiosa característica de que hay que aceptarlo en bloque y no vale seleccionar. o comes todo o te quedas en ayunas

Si a ello le añadimos la apertura de la puerta para la regularización en masa de todos aquellos ciudadanos procedentes del exterior que carecen de una situación estable en el país, ya tenemos un nuevo marco de debate que puede difuminar el efecto de la tragedia anterior en la que los apuros del ministro de Transportes han ido escalando posiciones hasta cercarlo en una situación tan comprometida que le ha dejado huérfano de salidas y necesitado de una contramedida lo suficientemente escandalosa y potente como para permitirle salir más o menos compuesto del envite. En realidad, el ministro Puente no tiene ni puede tener más futuro que el que marca el puto amo, y su sumamente activa cuenta de X en la que se dedica a criticar las actividades de sus rivales políticos con un cierto aire naif que convierten sus mensajes en una perversidad de estudiante dedicado a meter cizaña entre sus compañeros de aula, es el último resto de una gestión amortizada a la que acudió consciente de lo que se solicitaba de él y entregado a la causa hasta el última gota. Puente ha hecho de todo por el sanchismo salvo probablemente echarle un ojo a las traviesas de las vías por las que circulan los trenes o lo que es lo mismo, centrarse en la tarea que corresponde a su departamento, lo cual es altamente desaconsejable porque el que mucho abarca poco aprieta. Y al final, se paga.