Castro Caldelas mejora pistas rurales contra los fuegos

El Concello de Castro de Caldelas ha iniciado trabajos de mejora en infraestructuras rurales con el objetivo de facilitar la actividad ganadera y reforzar la prevención de incendios forestales, actuaciones que se están ejecutando con presupuesto municipal.

Entre las intervenciones destaca el arreglo de pistas de concentración parcelaria que resultaron dañadas por las intensas lluvias del invierno.

En muchos casos, los caminos presentan deterioros importantes que dificultan el paso. “As pistas algunhas están moi afectadas tralas choiva. En moitas quedaron feitos regos e temos que telo acondicionado xa que os gandeiros precisan ter os camiños ben”, explicó la alcaldesa, Sara Inés Vega.

Además, el Concello está llevando a cabo el acondicionamiento del acceso a la balsa de agua de A Pola, situada en la zona de Santa Olalla. Esta infraestructura fue construida el pasado año con una inversión cercana a los 20.000 euros y ahora se está mejorando su acceso para facilitar la carga de cisternas por parte de los ganaderos de forma cómoda y rápida.

La actuación también permitirá que los camiones de bomberos puedan abastecerse de agua con mayor agilidad en caso de incendios forestales. “Hai que pensar na necesidade dos gandeiros nas épocas de sequía, e tamén nos incendios”, señaló la regidora.

Con estas mejoras, el Concello de Castro de Caldelas busca dar respuesta a necesidades prácticas del sector primario y mejorar las condiciones de trabajo en el medio rural, al tiempo que refuerza los recursos contra el fuego, según manifiesta su alcaldesa Sara Inés Vega, quien avanza que en breve se iniciarán más proyectos en el municipio.