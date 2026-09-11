O Castro de Caldelas refuerza su gran tradición ganadera con más de 150 reses

El recinto del Toural de O Castro de Caldelas volvió a convertirse durante la jornada de jueves en punto de encuentro para ganaderos y vecinos con la celebración de la XXIX Feria-Concurso-Exposición de Ganado Vacuno, una cita que sigue manteniendo todo su esplendor y que vuelve a situar este municipio como referente de la actividad ganadera en Galicia.

Desde las 11,00 horas, el recinto ferial del Toural abrió sus puertas al público para recibir a los animales participantes y a los numerosos visitantes que se acercaron hasta O Castro.

La Feria de Ganado Vacuno vuelve a poner en primer plano el trabajo de los ganaderos y la riqueza de las razas autóctonas. En esta vigésimo novena edición, la convocatoria reunió a diversas explotaciones con más de 150 cabezas de ganado, convirtiendo el recinto del Toural en un escaparate del potencial ganadero de la comarca.

Manolo Clarete, ganadero y uno de los organizadores de la feria, destacó la buena respuesta del público y la importante asistencia registrada durante toda la jornada. Clarete puso en valor la participación “tanto de profesionales del sector como de vecinos y visitantes”, que se acercaron a disfrutar de una cita ya consolidada en el calendario caldelao.

La subasta de novillas también se desarrolló con buenos resultados. En total se subastaron tres ejemplares, alcanzándose un precio máximo de 3.100 euros. Dos de las novillas permanecerán en explotaciones de la zona, mientras que la tercera será trasladada a Lugo, reforzando el carácter de la feria como punto de encuentro y referencia para el sector ganadero más allá del ámbito local.

Otro de los grandes atractivos de la jornada fue, un año más, el concurso y exposición de ganado vacuno, acompañado por una importante dotación de premios que reconoce la calidad de los ejemplares y el trabajo desarrollado por las explotaciones participantes.

La jornada mantuvo además su carácter festivo y tradicional. A las 19,00 horas, las calles de la villa acogieron el IV Desfile de Carros e Xugadas, una actividad que permite recuperar una imagen vinculada al pasado agrícola y ganadero de la localidad: carros tradicionales tirados por vacas que recorren las calles como recuerdo de las labores y formas de vida de otras generaciones.

La propuesta se completó con la presencia de elementos tradicionales de las fiestas caldelás y con una comida en el propio recinto ferial a base de empanada, carne ao caldeiro o churrasco, postre y vino, así como pulpo.

La alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega, destacó la “muchísima participación” registrada durante toda la jornada y la satisfacción del Concello ante la respuesta de vecinos y visitantes. La regidora puso especialmente en valor la calidad de las reses, más allá del número de ejemplares presentes, y señaló el impulso que está experimentando la ganadería en el municipio, con explotaciones vinculadas además a la Ternera Gallega Suprema.

Con esta XXIX edición, Castro Caldelas vuelve a situar la ganadería en el centro de su actividad, consolidando una feria que no sólo funciona como escaparate del sector, sino también como punto de encuentro donde la tradición, la actividad económica y la cultura rural vuelven a darse la mano.