Tratan de rescatar un grupo de vacas caídas por un precipicio en Taboada

Un operativo trata de rescatar a varias vacas caídas por un precipicio en el entorno del río Miño, cerca del club náutico de A Ponte Mourulle, en el municipio de Taboada, Lugo.

En declaraciones, el responsable de Protección Civil de Taboada, Luis Fidalgo, explica que se han logrado rescatar a dos vacas, pero quedan otras nueve que no puede salir del lugar de difícil acceso, además de una ya fallecida tras la caída. En las tareas también colaboran Guardia Civil, Ayuntamiento de Taboada y vecinos.

Sobre las 20:30 horas del pasado miércoles, un grupo de unas 30 vacas se escaparon de la finca en la que se encontraban, "seguramente asustadas por el lobo". Cayeron por un desnivel de unos seis metros en un cañón del Miño en la Ribeira Sacra, de donde algunas consiguieron salir. Pero alrededor de una docena quedaron atrapadas con un desnivel de hasta el 60%. Varios animales están heridos.

Una de las vacas caídas en Taboada | Facebook de Roi Rigueira

Una de las vacas ha sido remolcadas con un cabestrante por un coche y ayuda de los vecinos, mientras que para rescatar a la otra han conseguido llevarla hasta la zona del pantalán en el río y ha tenido que ser sedada.

Las vacas se encuentra en el lugar de Vilar, en la parroquia de San Xián da Ínsua. Ahora se estudia cómo poder ayudarlas, incluida la posibilidad de tener que recurrir a un helicóptero.