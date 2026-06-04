Galería | Ganaderos y tratantes celebran el regreso de la feria de ganado en Castro Caldelas, en fotos

El regreso de la feria de ganado a la nave de O Toural, en Castro de Caldelas, tras la declaración de la comarca como zona libre de dermatosis nodular, reúne a 24 ganaderos y más de un centenar de reses y marca la reactivación del sector bovino con un balance positivo de actividad y transacciones

La nave de "O Toural" volvió a llenarse de actividad con el regreso de la feria de ganado de Castro de Caldelas, una cita muy esperada por el sector tras la declaración de la comarca como zona libre de dermatosis nodular.

Más de un centenar de reses y 24 ganaderos participaron en un mercado que reunió a compradores y vendedores llegados de distintos puntos de Galicia, recuperando así una de las principales referencias ganaderas de la provincia.

La jornada dejó un balance positivo, con numerosas transacciones y buenas perspectivas para los productores, que vuelven a contar con un espacio clave para la comercialización de sus animales.