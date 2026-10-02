El alcalde de Celanova admite señalización escasa del radar de la OU-540

El semáforo ubicado en la intersección de la avenida de Ourense con la rúa da Coutada, en la OU-540 a la entrada de la villa celanovesa, sigue en el centro del debate tras la instalación, hace unos meses, de un sistema de cámara de seguridad. Tras el notable volumen de multas y la pérdida de puntos expedidos por el dispositivo, el BNG local ha presentado una moción reclamando al Concello de Celanova una revisión integral del sistema sancionador y de su señalización.

Los nacionalistas aseguran compartir la necesidad de mejorar la seguridad vial, pero recalcan que estos dispositivos deben tener una función “fundamentalmente preventiva”. Su portavoz, Ernesta Seoane, apunta que han recibido numerosas quejas vecinales por la escasa visibilidad del aviso de radar, situado “demasiado próxima ao punto de control”, lo que reduce la capacidad preventiva del dispositivo y “pode provocar reaccións bruscas dos condutores”.

El grupo propone suspender “temporalmente” la emisión de nuevas multas y la tramitación de expedientes sancionadores hasta que se acometan mejoras en la señalización. Además, piden revisar técnicamente los tiempos de transición del semáforo e investigar el contrato con la empresa gestora, garantizando que cumple todos los requisitos de homologación y protección de datos. “O foto-vermello debería ser a última ferramenta. A prevención ten que estar por diante da sanción”, defiende Seoane.

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No obstante, esta moción no llegará a debatirse en el próximo pleno. El alcalde, Antonio Puga, aclaró que el texto fue presentado fuera de plazo, por lo que su inclusión dependía de ser aprobada por vía de urgencia, algo que fue rechazado al existir ya un trámite municipal en curso sobre este asunto.

Expediente abierto

Tal y como explica el regidor, el gobierno local es consciente del problema: “É posible que haxa unha deficiente sinalización da existencia das cámaras”. Por ello, Puga subraya: “Xa hai un expediente no Concello aberto para evaluar e dar resposta a esta situación. Non é que non nos posicionáramos a favor nin en contra da moción ou do que piden, simplemente se lle fixo saber que xa había un expediente en trámite, polo que non se considerou a urxencia para tratalo no pleno”.