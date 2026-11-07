El aula CeMIT de Celanova acoge la formación laboral de mujeres

Las alumnas de la formación en el CeMIT.

El Aula CeMIT (Centro para la Modernización e Inclusión Tecnológica) de Celanova despidió esta semana a las participantes del programa “Formación para el empleo y autoempleo”, dirigido a mujeres interesadas en mejorar su situación en el mercado laboral.

El itinerario formativo de la Fundación Mujeres se desarrolló en las instalaciones municipales del Parque das Triguerizas desde el pasado 19 de octubre e incluyó talleres de gestión comercial y marketing, comunicación y negociación efectiva y educación financiera. Las participantes contaron con asesoramiento individualizado y gratuito en materia laboral.

Esta iniciativa busca impulsar la formación, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades.

Esta iniciativa, realizada en las instalaciones del Aula CeMIT, cuenta con la colaboración del Concello de Celanova y se enmarca en el impulso a la formación, la empleabilidad y la igualdad de oportunidades.

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Además, la pasada semana se clausuró el curso de lengua y cultura gallegas, impartido por Cruz Roja, en colaboración con la Xunta, donde 15 asistentes adquirieron nociones para desenvolverse en situaciones cotidianas, recibiendo un diploma de la Secretaría Xeral da Lingua. La colaboración del CeMIT incluye un curso de móviles para la Asociación Ilduara y el módulo de Formavigo sobre TICs. En diciembre está previsto alfabetizar en internet al Taller de Empleo.