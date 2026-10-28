La fábrica de Indra creará en As Pontes más de 70 empleos

La fábrica de Indra en As Pontes (A Coruña), que comenzará en 2027 a integrar los lanzapuentes del Ejército de Tierra, tendrá capacidad para producir 80 vehículos militares al año.

En concreto, la nueva planta empezará en 2027 a integrar los vehículos lanzapuentes (VLP) del Ejército de Tierra, a los que se sumarán en los meses siguientes el Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM) y, posteriormente, el Obús Autopropulsado sobre Ruedas (ATP Ruedas), según informa la compañía.

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Sus responsables han presentado este miércoles en As Pontes el proyecto, en un acto con participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, cuyas intervenciones han estado marcadas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El director de comunicación de Indra, Miguel López, ha destacado que "no va a ser solo una fábrica" sino que "va a ser una nueva capacidad estratégica" y "va a permanecer aquí durante décadas".

Por su parte, el consejero delegado de Indra Group, Josep María Recasens, ha llamado a "cambiar" el sector de defensa en España en cuanto a lo que tiene de "fragmentado y pequeño" para "jugar un papel relevante" en Europa. "Esto no empieza hoy, sino que ya ha empezado", ha asegurado.

A este respecto, ha rechazado el "mantra" según el cual "Indra lo va a hacer todo". "No es cierto. El 8x8 es un vehículo icónico. De la totalidad, Indra es responsable del 30%. Significa que hay un 70% que no lo hace Indra, lo hace el ecosistema nacional de defensa. Indra es un dinamizador, un tractor al servicio de las fuerzas armadas y del sector de defensa español", ha reivindicado.

En As Pontes ha situado uno de los puntos de su corredor norte, pero ha recordado que Indra tiene dos más, el del centro (drones) y el del sur (radares). "Todos ellos bajo el mismo principio", ha incidido, en alusión a ese "ecosistema industrial, tecnológico, de empleo, proveedores y universitario".

Por su parte, el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, ha augurado que "si se trabaja así este país es imparable" y ha avisado de la "segunda oleada de inversión brutal de Europa" en este ámbito.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha coincidido en que "trabajar de la mano arroja este tipo de resultados" y ha opinado que "aprovechar la experiencia acumulada supone defender la capacidad industrial de As Pontes".

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Y ha trasladado el agradecimiento del Gobierno de España a Indra "por la confianza depositada en Galicia". "Galicia no va a fallar, encontraréis capacidades, experiencia, profesionales y todo nuestro apoyo", ha ratificado.

En cuanto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho referencia al procedimiento "complejo" pero ha celebrado que "bien está lo que bien acaba", por una nave que es "realidad".

"Galicia tiene una enorme oportunidad por delante con la industria de defensa", ha resaltado, al tiempo que ha abogado igualmente por "romper" con esa idea de que "todo se lo lleva Indra". "Hace falta un elemento tractor, una empresa que tenga la potencia suficiente para tirar de todo lo demás y hacer posible proyectos y viables y fiables", ha remarcado.

"Eso es lo que está haciendo Indra aquí y alrededor de eso tiene que haber todo un ecosistema que existe en Galicia, desde pequeñas empresas que existen que han aprovechado estos años para reconvertirse, hacen falta centros de formación que orienten hacia las nuevas demandas y estemos capacitados para ofrecer personal", ha reivindicado.

Para Rueda, este trabajo "tiene sus frutos ya", en referencia a la iniciativa estratégica lanzada por la Xunta y que pretende movilizar 900 millones de euros, "fijándose sobre todo en el tejido productivo pequeño".

En lo relativo a los presupuestos para 2027, ha indicado que son casi 20 millones "para más apoyo tecnológico", ayudas a las empresas y "más colaboración".

Por último, ha valorado que la situación geográfica de Galicia, antes "inconveniente", ahora se presenta como una "enorme ventaja" por la cercanía a puertos.

La fábrica y los vehículos

Según Indra, la fábrica será una de las más eficientes de Europa, dotada de las últimas tecnologías de digitalización e inteligencia artificial; generará entre 70 y 120 puestos de trabajo directos en Galicia y reforzará la capacidad y agilidad de entrega de la compañía, con el objetivo de consolidarse como uno de los grandes actores del sector en el continente.

Indra está inmersa en el mayor proceso de industrialización de su historia, apunta, con la implantación de fábricas por todo el territorio, una inversión de 200 millones y la generación de 1.000 empleos industriales y 1.400 de ingeniería.

La empresa acaba de hacerse con los terrenos de As Pontes y tiene previsto acondicionarlos en un "tiempo récord", con el objetivo de comenzar a integrar en la planta, dentro de solo unos meses, el Vehículo Lanzapuentes (VLP) del Ejército de Tierra.

En una segunda fase, la planta comenzará a integrar también los Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM) y, en 2029, se sumarán los vehículos de Artillería Autopropulsada sobre Ruedas (ATP Ruedas).

La previsión apunta a una producción de 80 vehículos al año cuando la planta alcance su nivel "óptimo" de producción. La compañía destinará 18 millones de euros a los trabajos de acondicionamiento de las instalaciones de 52.872 metros cuadrados, que cuentan con una superficie construida de 13.730 metros cuadrados.

Una vez operativa, generará entre 70 y 120 empleos directos "de alta cualificación" en Galicia, a los que se sumarán los creados a lo largo de toda la cadena de suministro en la que se apoyará.

La fábrica dispondrá de tres líneas paralelas de montaje de vehículos, un área de almacenaje interior y talleres de electrónica para trabajar en los sistemas que integrará en las plataformas.

En el exterior contará con unas instalaciones de pintura y pruebas de 5.200 metros cuadrados y una pista de rodadura de casi 15.000 metros cuadrados, a las que se sumará una explanada de 7.000 metros cuadrados para almacenar el stock de vehículos.

En cuanto a los modelos que se fabricarán, el lanzapuentes es un vehículo táctico de alta movilidad y 10 ruedas, preparado para desplegar un puente de 24 metros, que permite a carros de combate, blindados y camiones superar cortaduras y zanjas en el terreno.

En total, Indra producirá 32 sistemas VLP, compuestos cada uno de ellos por un vehículo principal y uno auxiliar, para el Ejército de Tierra español.

Respecto al Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina, está basado en la plataforma SUPERAV 8x8 de IDV, empresa del grupo Leonardo. Esta plataforma de última generación cuenta con un casco preparado para navegar, que permite el desembarco de 10 soldados y tres tripulantes a 12 millas de la costa en condiciones de mar adversas y moverse en zona de operaciones con un alto nivel de protección.

Indra entregará un total de 34 vehículos, si bien las primeras unidades se fabricarán en Italia para después trasladar la producción a España.

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Por último, el Obús Autopropulsado sobre Ruedas (ATP Ruedas) es un vehículo de diez ruedas y rápido despliegue, dotado de un cañón de 155 mm y 52 calibres que ofrece una gran precisión y frecuencia de fuego, con un alcance que puede llegar a superar los 56 kilómetros.

La compañía entregará 186 vehículos de este tipo en sus diversas versiones de obús, amunicionamiento y recuperación.