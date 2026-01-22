Un aula ofrecerá formación en Micología desde Celanova

Los amantes de las setas seguirán teniendo a Celanova como lugar de referencia. Si recientemente cerraba el local de Alejandro Mínguez que servía de punto de encuentro, ahora el escritor, divulgador y miembro del Grupo Micolóxico Galego apuesta por continuar la labor divulgadora que en el área de la Micología inició su padre, Ricardo Mínguez, con la creación del Refuxio Micolóxico Galego en una finca de su propiedad.

El proyecto que pretende poner en marcha el próximo otoño contempla la realización de ensayos de cultivos de setas, como los de shiitake “Lentinula edodes” que ya viene desarrollando en la finca a nivel personal. “Se trata de ensayar, probar variedades y ver cómo crecen las setas”, explicó. Aquí, los visitantes podrán conocer de cerca las experiencias iniciadas y también asistir a las sesiones formativas que se desarrollarán en un aula ubicada dentro del recinto. Estas estarán pensadas para grupos reducidos, de no más de 20 personas, que también realizarán salidas guiadas al campo para, posteriormente, participar en degustaciones en ese mismo lugar. “Se trata de impulsar una actividad que no se limite al otoño y extenderla al resto del año”, puntualizó su creador.

Alejandro Mínguez explicó que su proyecto busca “no perder la llama de la micología”, que mantuvo prendida el local de Celanova que cambió de uso tras más de 40 años destinado a la divulgación micológica. Añadió que sigue habiendo interés por la micología, como demuestra que en 2025 recibió más llamadas para participar en charlas y actividades formativas, precisamente cuando el año no fue nada bueno para los aficionados. Los incendios forestales, el caluroso verano, las lluvias tardías y unos montes que cada vez están más abandonados volvieron muy pobres las últimas campañas.

Solicitud de ayuda

Una vez diseñado el proyecto, Alejandro Mínguez busca algún apoyo de las administraciones. La documentación del Refuxio Micolóxico de Celanova ya obra en manos del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Limia-Arnoia, donde prevé encontrar fondos para cerrar la finca.

El proyecto incluye la señalización de una o varias rutas micológicas, una oferta turística que actualmente no se encuentra en ningún concello gallego pero sí en otras comunidades autónomas. La iniciativa consiste en delimitar los senderos que llevarán a los lugares donde están las setas y para crearlos Mínguez busca el apoyo del Concello de Celanova.