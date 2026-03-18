La “banda de los cristos” sustrae en Celanova 34 figuras en solo una noche

La oleada de robos en cementerios de la provincia se ha convertido ya en un auténtico tsunami. La noche del lunes al martes, la que algunos afectados ya conocen como la “banda de los cristos” volvió a entrar a un camposanto, esta vez al parroquial de San Breixo, en Celanova, donde fueron sustraídas 34 figuras. Estas esculturas están fijadas mediante tornillos a las cruces, lo que provocó que al arrancarlas se dejaran algunas partes como manos.

Los vecinos notaron ayer por la mañana la ausencia de más de una treintena de figuras, el que por ahora es el robo más cuantioso de los que se han producido en los cementerios. Rápidamente, dieron aviso a la Guardia Civil de Celanova, cuyos agentes ya se encuentran investigando lo sucedido.

El de ayer es un nuevo eslabón en una cadena de robos en cementerios que se ha concentrado especialmente en los últimos 11 días. Los ladrones buscan hacerse con el bronce, ya que cuenta con un ingrediente predominante muy atractivo económicamente: el cobre.

Este material es un asiduo en el mercado de la chatarra, donde tiene una gran demanda. Esto hace que su precio incluso pueda rondar los 10 euros por kilo ante la escasez de la oferta global. Sin embargo, según comentan vecinos de la comarca de Celanova no solo hay cristos de cobre, también de latón, un material con un valor menor.

Más de 60 cristos robados

Con el robo ocurrido la noche del lunes, el de mayor botín hasta el momento, ya son más de 60 los cristos robados en cinco camposantos en solo 11 días. En este tsunami de delincuencia sacra se vieron afectados los cementerios de San Breixo, Santa María de Fechas, San Xoán de Viveiro -estos tres en Celanova-, Marabillas (Cartelle) y San Eusebio de Peroxa (Coles).