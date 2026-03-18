Diferentes cementerios de Ourense han sido saqueados en los últimos días.
Diferentes cementerios de Ourense han sido saqueados en los últimos días. | Xesús Fariñas

Galería | Los cementerios de Ourense tras ser saqueados en solo diez días

CUATRO CAMPOSANTOS

Al menos 30 cristos han sido saqueados en cementerios de Ourense en diez días: dos de ellos en Celanova, uno en Cartelle y otro en Coles.

En solo diez días, los ladrones entraron en cuatro cementerios de la provincia, tres de ellos en la comarca de Celanova y otro en Coles, y se llevaron los cristos que estaban colocados en las cruces. El último de ellos ocurrió entre el sábado y el domingo en el camposanto de Santa María de Fechas. Esta oleada de robos comenzó el 6 de marzo en el San Xoán de Viveiro.

Los robos en los cementerios de San Xoán de Viveiro y Santa María de Fechas -ambos en Celanova- fueron el alfa y el omega de una oleada que llegó a dos municipios más en los últimos diez días. En el camposanto de San Eusebio de Peroxa (Coles) los ladrones se apoderaron de doce cristos de bronce -compuesto por cobre y estaño-. El modus operandi fue similar, mismo número de figuras que en San Xoán de Viveiro y se fueron dejando otras sin tocar.

En Cartelle, en el cementerio de Marabillas, también entraron la pasada semana. Este lunes se podían ver hasta tres cruces con los cristos arrancados. Ante esta situación, el párroco de Santa María de Fechas, Miguel Blanco, envió un mensaje a los vecinos para que estén atentos por si ven algo sospechoso en la zona.

Galería | Así se encuentran los cementerios de Ourense tras ser saqueados
1/13 El cementerio de Celanova sufre diferentes robos. | La Región
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2/13 En Celanova se han extraído varios crucifijos de bronce. | La Región
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3/13 Imágenes generales de zonas del camposanto de Celanova que han sufrido estos robos. | La Región
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4/13 Una de las tumbas afectadas en el cementerio celanovés. | La Región
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5/13 El del cementerio de Santa María de Fechas es el último robo de una serie de asaltos. | Xesús Fariñas
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6/13 Los crucifijos de cobre son las principales sustracciones en este camposanto de Santa María de Fechas. | Xesús Fariñas
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7/13 Faltaban seis figuras en esta zona de Santa María de Fechas. | Xesús Fariñas
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8/13 Las seis tumbas afectadas de Santa María de Fechas. | Xesús Fariñas
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9/13 El cementerio de Marabillas también se ha visto afectado. | Xesús Fariñas
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10/13 Como se puede ver en la imagen, en Marabillas faltan de la misma forma crucifijos de cobre. | Xesús Fariñas
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11/13 La oleada de robos comenzó el 6 de marzo en este cementerio de San Xoán de Viveiro. | Xesús Fariñas
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12/13 Diferentes tumbas afectadas por esta serie de sustracciones en San Xoán de Viveiro. | Xesús Fariñas
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13/13 Antonio Gómez, párroco de San Xoán de Viveiro, en el cementerio. | Xesús Fariñas

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