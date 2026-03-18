Galería | Los cementerios de Ourense tras ser saqueados en solo diez días

Al menos 30 cristos han sido saqueados en cementerios de Ourense en diez días: dos de ellos en Celanova, uno en Cartelle y otro en Coles.

En solo diez días, los ladrones entraron en cuatro cementerios de la provincia, tres de ellos en la comarca de Celanova y otro en Coles, y se llevaron los cristos que estaban colocados en las cruces. El último de ellos ocurrió entre el sábado y el domingo en el camposanto de Santa María de Fechas. Esta oleada de robos comenzó el 6 de marzo en el San Xoán de Viveiro.

Los robos en los cementerios de San Xoán de Viveiro y Santa María de Fechas -ambos en Celanova- fueron el alfa y el omega de una oleada que llegó a dos municipios más en los últimos diez días. En el camposanto de San Eusebio de Peroxa (Coles) los ladrones se apoderaron de doce cristos de bronce -compuesto por cobre y estaño-. El modus operandi fue similar, mismo número de figuras que en San Xoán de Viveiro y se fueron dejando otras sin tocar.

En Cartelle, en el cementerio de Marabillas, también entraron la pasada semana. Este lunes se podían ver hasta tres cruces con los cristos arrancados. Ante esta situación, el párroco de Santa María de Fechas, Miguel Blanco, envió un mensaje a los vecinos para que estén atentos por si ven algo sospechoso en la zona.