Celanova, de Samaín con “O Claustro das Ánimas”

El Claustro Barroco de Celanova acogió ayer el evento “O Claustro das Ánimas”, una noche de terror que se alargó hasta pasadas las 23,00 horas. La iniciativa surge de la colaboración directa entre los vecinos de la “calle de Abaixo” y la Asociación Comadres de Celanova. Su presidenta, Charo Gómez Tinoco, explica que el proyecto cuenta además con el respaldo del Centro Comercial Aberto Celanova Chea y el apoyo del Concello de Celanova.

La organización del evento apuesta por una temática alejada de los tópicos comerciales extranjeros

El pasaje del terror nació hace unos tres años, inspirado en una actividad escolar previa celebrada en el colegio Curros Enríquez, Según explica Gómez Tinoco, el crecimiento en el número de asistentes motivó el traslado a un espacio más amplio, saliendo a las calles, pero la lluvia de las pasadas ediciones llevó a la organización a trasladarlo al emblemático Claustro Barroco de la villa. Aunque la celebración estaba fijada para el pasado sábado 31 de octubre, “polo tema do luto oficial decidiuse atrasalo”, reprogramándose la esperada cita para este primer viernes de noviembre, aprovechando la celebración del magosto popular celanovés.

La organización apuesta por una temática alejada de los tópicos comerciales extranjeros, buscando recuperar figuras de la tradición. “A nosa idea é esa, manter a esencia do terror do noso folclore: os monxes, a Santa Compaña....”, detalla la presidenta. Gómez Tinoco advierte de que la experiencia no se trata de un túnel meramente visual, sino un recorrido enfocado en el impacto psicológico, ya que “a xente encántalle pasar medo”.

El éxito de esta edición confirmó que la suma del patrimonio material e inmaterial gallego despierta el interés del público y la atención de los más pequeños.