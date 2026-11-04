Chaguazoso, en A Mezquita, congregó a sus vecinos con un gran Samaín

La aldea de Chaguazoso, en el municipio de A Mezquita, volvió a celebrar el Samaín con una propuesta que cada año suma más participantes y que tiene como principal objetivo dinamizar la vida de la localidad.

La iniciativa, organizada por un grupo de vecinos, convirtió este núcleo de población en un escenario plagado de misterio y diversión durante la noche del 31 de octubre, en una cita que reunió a los vecinos dispuestos a disfrutar de una de las celebraciones más populares del otoño.

La actividad comenzó a las 20,00 horas y ofreció una noche ambientada en el universo del Samaín, con su batería de sustos, elementos decorativos y una propuesta pensada para disfrutar en comunidad.

La actividad comenzó a las 20,00 horas y ofreció una noche con sustos, elementos decorativos y música

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La organización, quiso agradecer públicamente la implicación de todas las personas que hicieron posible la celebración, destacando su trabajo, creatividad, ilusión y dedicación para preparar cada detalle. También subrayó la importancia de la colaboración vecinal “para mantener viva esta tradición y conseguir que la cita resulte cada año más especial”.

Durante la celebración se llevó a cabo el sorteo de una cesta de Samaín y un picoteo para los asistentes, que estuvo acompañado de música que animó la tarde hasta bien entrada la medianoche.

La intención es continuar con la actividad durante los próximos años.