VERANO CULTURAL
Celanova, villa de las mil danzas al calor de Abanea
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La Praza Maior de Celanova acogió la última jornada de Abanea este pasado domingo. El festival de danza y movimiento puso fin a su gira itinerante por Galicia este verano con un espectáculo que comenzó a las 21.00 horas en los alrededores del Monasterio de San Salvador.
Las actividades en la Praza Maior de Celanova comenzaron a las 19.30 horas con el espacio “Happening Abanea Canle: Creación y comunicación”, con Carlota Mosquera. Una hora más tarde dio comienzo el programa de danza con la recepción oficial de Abanea, seguida de los espectáculos “El Mundo Atrás”, de Rolando Salamé; “Söa”, de Martín Blanco; y “Baunsbak”, de Elvi Balboa.
La Pista de Baile Abanea cerró la jornada en la localidad de San Rosendo con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso y con la mediación del equipo artístico y los profesionales colaboradores de Abanea.
El evento estuvo organizado por Ismo Cultura y contó con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco del Xacobeo 2027, la Diputación Provincial de Pontevedra y varios municipios colaboradores, entre ellos el Concello de Celanova.
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