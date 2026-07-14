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Celanova, villa de las mil danzas al calor de Abanea

VERANO CULTURAL

La Praza Maior acogió el cierre del festival de danza y movimiento, que puso fin a su recorrido estival por Galicia con espectáculos, creación contemporánea y una propuesta participativa

Una de las muestras de danza de Abanea.
Una de las muestras de danza de Abanea. | Lucía Otero

La Praza Maior de Celanova acogió la última jornada de Abanea este pasado domingo. El festival de danza y movimiento puso fin a su gira itinerante por Galicia este verano con un espectáculo que comenzó a las 21.00 horas en los alrededores del Monasterio de San Salvador.

Las actividades en la Praza Maior de Celanova comenzaron a las 19.30 horas con el espacio “Happening Abanea Canle: Creación y comunicación”, con Carlota Mosquera. Una hora más tarde dio comienzo el programa de danza con la recepción oficial de Abanea, seguida de los espectáculos “El Mundo Atrás”, de Rolando Salamé; “Söa”, de Martín Blanco; y “Baunsbak”, de Elvi Balboa.

La Pista de Baile Abanea cerró la jornada en la localidad de San Rosendo con una propuesta concebida como punto de encuentro y participación, dirigida por Marta Alonso y con la mediación del equipo artístico y los profesionales colaboradores de Abanea.

Organización

El evento estuvo organizado por Ismo Cultura y contó con el apoyo de la Xunta de Galicia, en el marco del Xacobeo 2027, la Diputación Provincial de Pontevedra y varios municipios colaboradores, entre ellos el Concello de Celanova.

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