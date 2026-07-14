Aquazumba e zumba, proposta lúdica e deportiva que percorre todo Oímbra

OCIO ESTIVAL

"Movéndonos polos pobos" regresa este verán a Oímbra con novas clases de balde para os veciños

Sesión de Zumba na Granxa, en 2025.
Sesión de Zumba na Granxa, en 2025. | Concello de Oímbra

Un verán máis, o Concello de Oímbra ofrece “Movéndonos polos pobos”, un programa itinerante de clases de balde de zumba que inclúe tamén sesións de aquazumba.

A veciñanza de Rabal estreará as aulas este martes ás 19,30 horas, seguida por Oímbra o venres 31. Xa en agosto, será a quenda da Granxa, o martes 5; O Rosal e As Chas o mércores 6; Videferre o luns 10; San Cibrao o mércores 12 e Casas dos Montes o venres 14. As últimas quendas de zumba serán en Espiño o domingo 16 e o luns 17, Rabal o martes 18 e Bousés o xoves 20. A maioría das sesións terán lugar ás 21,00, agás a de Espiño que será ás 19,00 horas.

As clases de aquazumba serán en agosto nas piscinas públicas, os días 1, 8 e 21, ás 18,30 horas.

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