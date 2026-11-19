PRIMERA EXPOSICIÓN
"Fíos e flores", de Isidora Gil, en la Sala dos Arcos de Celanova
PRIMERA EXPOSICIÓN
El Concello de Celanova inauguró este martes la muestra de pintura “Fíos e flores”, una selección de obras de Isidora Gil, vecina celanovesa y profesora de dibujo durante cuarenta años del IES Celanova-Celso Emilio Ferreiro, siendo la primera exposición de la artista.
Durante el acto, que contó con la asistencia del alcalde de Celanova, Antonio Puga, Isidora Gil estuvo acompañada de sus amigos, además de artistas y vecinos de toda la comarca. La música y la poesía de Celso Emilio Ferreiro, a cargo de Irma Fernández y Teresa Devesa -antiguas compañeras de profesión de la artista-, ambientaron la cita, que reunió a una veintena de personas.
La Sala dos Arcos del Consistorio acogerá esta exposición hasta el próximo 4 de diciembre. El horario de visitas de la obra instalada en el espacio municipal situado en la Plaza Mayor será de martes a domingo, desde las 11,00 hasta las 14,00 horas por la mañana y desde las 16,00 hasta las 20,00 horas.
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