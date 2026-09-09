Galería | Los fieles llenaron Rabal, en Celanova, con su devoción mariana

La Virxe da Armada reunió a todos sus fieles en Rabal (Celanova), en otra jornada que combinó el fervor religioso con la celebración festiva

La veneración que sienten muchos fieles por la Virxe da Armada volvió a hacerse sentir este miércoles en Rabal (Celanova), con la celebración de la romería popular por su día grande. El santuario recibió a multitud de visitantes de la comarca y de otras cercanas, que acudieron puntuales para honrar a esta Virgen, conocida por ser “abogosa” de la cabeza. La devoción mariana mantiene de esta forma viva una tradición de gran arraigo popular, y cuyo fervor religioso se retrotrae a hace ya cuatro siglos.

Los oficios comenzaron a sucederse desde las 8,00 horas en el santuario hasta dar paso a una concurrida procesión y a la misa solemne celebrada en la carballeira. Después llegó la sesión vermú, amenizada por la Banda Municipal de Celanova, mientras que por la tarde y noche la celebración lleva el nombre de la verbena, a cargo de la orquesta Los Player’s.

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El día grande puso el broche a un programa que había comenzado el pasado viernes, día 4, con el segundo Concurso de Tortilla, que ofreció pinchos gratuitos en el bar de la comisión, y que continuó al día siguiente con una cena popular acompañada de música.